Онлайн-продажи товаров из ближнего зарубежья резко подскочили

Онлайн-розница фиксирует резкий скачок спроса на продукцию из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказали «Известиям» опрошенные компании.

В маркетплейсе Wildberries отметили, что за этот период бизнес из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана нарастил продажи продукции на 441% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге показатель составил 5,1 млрд рублей.

Наиболее существенно продажи выросли в сегменте социально значимой продукции: продуктов питания (в 58 раз), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты (в 10 раз), канцелярских товаров и игрушек (в 9 раз каждая категория).

Уточняется, что из Белоруссии чаще всего заказывают тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из всех товаров, произведенных в Казахстане, больше всего приобрели чая, конфет и косметического мыла. Популярные товары из Армении — овощные консервы, варенья и сухофрукты. Из Киргизии покупатели чаще всего заказывают блузки, пижамы и корм для животных, а из Узбекистана — футболки, платья и лонгсливы.

Также опрошенные эксперты рассказали, что продажи продукции из стран ЕАЭС на Wildberries увеличились на 96% за первое полугодие 2022 года, до 18,5 млрд рублей.

В компании Ozon также зафиксировали аналогичную тенденцию. Как сообщили «Известиям», это произошло на фоне общего снижения трансграничной торговли и изменения логистических цепочек. В результате россияне стали чаще оформлять покупки через маркетплейсы.

По данным Ozon Global, в первом полугодии 2022 года объем продаж из стран СНГ в Россию вырос в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чаще всего россияне заказывали ноутбуки и компьютерные составляющие, строительные материалы, комплектующие для автомобилей, а также спортивное оборудование и товары для дома.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в первом полугодии 2022 года больше всего россияне заказывали в интернет-магазинах бытовую технику, мебель, одежду, обувь и продукты питания.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), поступившим в «Известия», в первом полугодии рынок интернет-торговли в России вырос по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год на 43%, до 2,3 трлн рублей. На внутренний рынок пришлось 2,2 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем трансграничной торговли упал почти на 27%, до 103 млрд рублей.

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть — до 11,2 с 8,8% в первом полугодии 2021 года.

В структуре рынка крупнейшими категориями стали электроника и бытовая техника: на долю этой категории в общем объеме интернет-торговли пришлось 22%, мебель и товары для дома — 17,7%, одежда и обувь — 13,9%, продукты питания — 13,5%, товары для красоты и здоровья — 7,5%.

Согласно результатам исследования облачного сервиса «МойСклад», с которым ознакомились «Известия» 2 августа, около 10,2% продавцов маркетплейсов продают товары параллельного импорта, а еще 3,5% собираются начать их реализовывать в ближайшее время. Компания опросила 575 действующих продавцов, сотрудничающих хотя бы с одним маркетплейсом.