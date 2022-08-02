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Каждый десятый продавец на маркетплейсах предлагает параллельный импорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Около 10,2% продавцов маркетплейсов заявили, что уже продают товары из списка параллельного импорта, а еще 3,5% планируют начать их реализовывать в ближайшее время. Об этом сказано в исследовании облачного сервиса «МойСклад», с которым ознакомились «Известия». Компания опросила 575 действующих продавцов, сотрудничающих хотя бы с одним маркетплейсом.

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Товары, ввезенные по параллельному импорту, уже продаются на Wildberries и «Яндекс Маркете», подтвердили «Известиям» представители площадок. В Lamoda сказали, что не реализуют такие вещи. В Ozon отказались от комментариев. В «Сбермегамаркете» оперативный ответ не представили.

Стали самыми популярными «параллельными» позициями на маркетплейсах товары для дома ушедшей из России Ikea, приостановивших деятельность Zara, H&M и других брендов, сказали в компании «МойСклад». Этими вещами торгуют 19% предпринимателей (ранее их реализовывали официальные продавцы). Среди предложений — светильники, лампочки, мебель и предметы интерьера, текстиль для дома, постельные принадлежности, диванные подушки.

На втором месте — одежда и обувь (17,5%), на третьем — электроника и бытовая техника (11,8%).

Официально товары Zara и H&M на маркетплейсах никогда не продавались, и сейчас продукцию этих брендов размещают частные лица, которые, скорее всего, покупают их в соседних странах, предположил владелец I AM Studio Олег Воронин.

«Потребители привыкли к определенным маркам и не готовы от них отказываться, поэтому спрос на такие товары растет, а единственная возможность их приобрести — это маркетплейсы», — отметил глава сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Товарный замысел: каждый 10-й продавец маркетплейсов опробовал параллельный импорт

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