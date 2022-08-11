Составлен список самых популярных в I полугодии товаров в интернет-магазинах РФ

В первом полугодии 2022 года больше всего россияне заказывали в интернет-магазинах бытовую технику, мебель, одежду, обувь и продукты питания. Об этом говорится в исследовании аналитической службы «АТОЛ Онлайн», поступившем в редакцию «Известий» в четверг, 11 августа.

Так, в категории «Бытовая техника и электроника» покупатели чаще всего приобретали плиты и мультиварки, электрические зубные щетки и ирригаторы, кофемашины, блендеры и пылесосы. Самой дорогой покупкой в этой категории стал заказ из 22 кондиционеров (сплит-систем) общей стоимостью 2,1 млн рублей.

В онлайн-магазинах мебели и товаров для дома чаще всего покупали средства для мытья посуды, для сантехники, тарелки и сковородки, стройматериалы и украшения для дома. Самой дорогой покупкой в этой категории стал мебельный гарнитур за 3,1 млн рублей.

В категории «Одежда, обувь и аксессуары» наиболее популярными товарами были женские туфли, одежда и украшения. А самым дорогостоящим аксессуаром стали часы Cartier за 2,5 млн рублей.

В категории «Продукты» наибольшим спросом пользовались бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб.

«Здесь самой впечатляющей стала покупка 400 т хмеля для изготовления пива в домашних (и не только) условиях за 597 000 рублей», — рассказали в «АТОЛ Онлайн».

Аналитики отмечают, что россияне в январе—июне заказывали продукты из магазинов в 6,6 раза чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов. Общая выручка за доставленные продукты оказалась в 14 раз выше, чем выручка за блюда из общепита.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), поступившим в «Известия», в первом полугодии рынок интернет-торговли в России вырос по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год на 43%, до 2,3 трлн рублей. На внутренний рынок пришлось 2,2 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объем трансграничной торговли упал почти на 27%, до 103 млрд рублей.

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть — до 11,2 с 8,8% в первом полугодии 2021 года.

В структуре рынка крупнейшими категориями стали электроника и бытовая техника: на долю этой категории в общем объеме интернет-торговли пришлось 22%, мебель и товары для дома — 17,7%, одежда и обувь — 13,9%, продукты питания — 13,5%, товары для красоты и здоровья — 7,5%.

Согласно результатам исследования облачного сервиса «МойСклад», с которым ознакомились «Известия» 2 августа, около 10,2% продавцов маркетплейсов продают товары параллельного импорта, а еще 3,5% собираются начать их реализовывать в ближайшее время. Компания опросила 575 действующих продавцов, сотрудничающих хотя бы с одним маркетплейсом.