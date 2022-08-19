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В России прошли испытания БПЛА «Сириус» и «Орион»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Сириус» и «Орион» испытали в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Кронштадт» в рамках форума «Армия-2022».

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«Наши беспилотные летательные аппараты и «Сириус», и «Орион» имеют возможность работать в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Испытания уже проводились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс с БПЛА выступает в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам. В этом заключается взаимодействие с пилотируемой авиацией в составе разведывательно-ударных контуров.

Ранее, 27 января, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на спецзаводе в подмосковной Дубне представили первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» со спутниковой связью.

Как рассказали в военном ведомстве, глава Минобороны проинспектировал первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников и проверил его производство. Представители компании «Кронштадт» представили ему первый летный образец «Ориона» с антенной спутниковой связи.

В этот же день гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил Шойгу, что новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» выполнит первый полет в мае текущего года.

До этого, 16 ноября, Богатиков рассказал, что компания «Кронштадт» начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотника «Сириус».

Как отмечалось ранее в «Кронштадте», «Сириус» изначально разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона «Орион» со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией.

В начале 2021 года в России был единственный ударный БЛА, официально принятый на вооружение — «Орион-Э». Первый комплект из нескольких «Иноходцев» (ранее известных как «Орион») поступил в войска в том же году.

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказывал, что в российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу, способных точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов.

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