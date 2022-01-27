Названы сроки первого полета нового ударного БПЛА «Сириус»

Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» выполнит первый полет в мае текущего года. Об этом 27 января доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков в ходе инспекции построенного в Дубне первого специализированного завода по производству крупноразмерных БПЛА.

«Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года», — доложил Богатиков министру.

По его словам, новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе.

«Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного», — добавил он.

«Сириус» (ОКР — «Иноходец-РУ») является дальнейшим развитием дронов «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу.

«В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это «Гелиос-РЛД», «Гром» и «Молния»», — доложил Богатиков Шойгу.

Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», произведенного в «Кронштадте», запланирован на 2024 год, отметил Богатиков. По его словам, по «Гелиос-РЛД» в настоящее время ведется эскизный проект.

«Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году», — добавил директор предприятия.

Богатиков указал, что аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом «Гром».

«Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в 2024 году», — объяснил он.

Как доложил Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин, серийные поставки дронов «Сириус» начнутся в войска с 2023 года.

«Первая серийная поставка этого самолета «Иноходец-РУ» — 2023 год», — сказал Суровикин.

Дальность действия нового аппарата составляет 3 тыс. км.

Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В начале 2021 года в России был единственный ударный БЛА, официально принятый на вооружение, — «Орион-Э». Первый комплект из нескольких «Иноходцев» (ранее известных как «Орион») поступил в войска в том же году.

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказывал, что в российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу, способных точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов.