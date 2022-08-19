Минобороны показало работу военных механиков ВС РФ в полевых условиях

Специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях. Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных механиков.

Обслуживание, ремонт техники и вооружения ведется в бесперебойном режиме. Для этого организованы пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Военные механики должны соблюдать все принципы маскировки, они могут проводить восстановительные работы любой сложности с использованием современных машин технического обслуживания и ремонта, а также благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

«Поломки бывают разные. Замена двигателя по спецчасти, клин-затворы меняем, противоотката идет замена. Стараемся выполнять задачи быстрее, чтобы машину отправить обратно на передовую, потому что без техники там нет смысла находиться», — командир ремонтного взвода Максим.

В первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.

До ремонтного батальона поломанные машины добираются на буксире, некоторые — своим ходом.

В основном поломки у техники стандартные — нужно заменить двигатель, стартер. Есть и специфические проблемы от частой стрельбы, например, изнашиваются противооткатные устройства.

После ремонта механики занимают места экипажа и обязательно проверяют каждую машину, прежде чем вернуть её на передовую.

Ранее, 18 августа, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными трех складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР (Донецкой Народной Республике) и под Николаевом.

За сутки, добавил он, было поражено пять пунктов управления укринских войск, в том числе в районе Артемовска и населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 234 районах.

Накануне стало известно, что в результате нанесения ударов военными Вооруженных сил России практически в полном составе были ликвидированы украинские резервисты, прибывшие на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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