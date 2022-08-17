ВС РФ ликвидировали резервистов и технику ВСУ под Херсоном

В результате нанесения ударов военными Вооруженных сил России практически в полном составе были ликвидированы украинские резервисты, прибывшие на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области. Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 17 августа, также заявил об уничтожении вооружения и техники.

«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области», — пояснил Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Он также добавил, что за минувшие сутки были поражены девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них: 46-й аэромобильная бригада в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотная бригада в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики (ДНР), 28-й мотопехотная бригада ВСУ в районе Николаева.

Также в ходе брифинга представитель МО РФ заявил об уничтожении военными ВС РФ более 30 националистов в районе Славянска.

Кроме того, в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области ВКС РФ уничтожили более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

Днем ранее Конашенков заявил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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