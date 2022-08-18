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ВС России уничтожили три склада украинских военных в ДНР и под Николаевом

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Вооруженные силы РФ уничтожили три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР (Донецкой Народной Республике) и под Николаевом. Об этом в четверг, 18 августа, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области», — говорится в сообщении.

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Кроме того, за сутки было поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Также ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 234 районах.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВС РФ в результате удара высокоточным оружием поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове. Он уточнил, что уничтожено более 90 боевиков.

Также российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Посад-Покровского Николаевской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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