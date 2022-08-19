Избыточную смертность в Великобритании связали с карантинами

Избыточная смертность, которая наблюдается сейчас в Великобритании, может быть связана с последствиями карантинов, вводившихся в стране в 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 18 августа, пишет газета Daily Telegraph.

С начала июня Национальная статистическая служба зафиксировала в Соединенном Королевстве на 10 тыс. больше смертей, чем в среднем за пятилетний период. Это составляет около 1 089 каждую неделю. Данный показатель более чем в три раза превышает число людей, умерших с начала июня от последствий коронавируса (2 811). Британский фонд по борьбе с заболеваниями сердца заявил, что «глубоко обеспокоен» подобными выводами, а Ассоциация по борьбе с инсультами заметила, что давно предупреждала о росте смертности.

Многие назначения и процедуры были отменены, поскольку Национальная служба здравоохранения боролась с пандемией в течение последних двух лет, что привело к огромному отставанию, с которым служба здравоохранения пытается справиться. На прошлой неделе официальная статистика по всей Англии показала, что стандарты оказания неотложной помощи достигли рекордно низкого уровня.

Параллельно компания частной медицины Doctorcall сообщила, что за последнее время выявлено «слишком много» случаев нераспознанного рака и проблем с сердцем, а также врачей беспокоит уровень психических расстройств.

Директор Doctorcall Чарльз Левинсон считает, что виной сотен смертей еженедельно являются задержки с обращением к врачу и получением помощи. По его словам, ежедневная статистика по COVID-19 требовала внимания всей страны, в то время как сейчас люди почти не смотрят на цифры. Левинсон заявил, что необходимо немедленно провести полное и срочное расследование.

Daily Telegraph пишет о распоряжении министерства здравоохранения внимательно изучить данную статистику на фоне обеспокоенности. Министерство предполагает, что в основе нынешней избыточной смертности могут лежать задержки с наблюдением пациентов с диабетом, раковыми или сердечными заболеваниями.

Ранее, 10 августа, избыточная смертность была зарегистрирована в Италии. По информации минздрава, аномальная жара за две первые недели июля привела к избыточной смертности в 21%.