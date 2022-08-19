Реклама
Прямой эфир
Мир
Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева
Мир
Арестович не согласился с призывом запретить выдачу виз всем россиянам
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
В Белом доме опровергли сообщения о возможных уступках Ирану по СВПД
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Мир
Власти Запорожья сообщили о сбитом украинском БПЛА в районе Керчи
Мир
Пелоси после визита на Тайвань назвала его страной
Мир
ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Госдеп США заявил о готовности обсуждать новый договор СНВ
Мир
FT узнала о призывах в ЕС к Норвегии снизить цену на экспортируемый газ
Происшествия
Системы ПВО сработали в Керчи

ФНС обяжут сообщать банкам о смерти клиентов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По информации «Известий», Госдума в сентябре может принять законопроект «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ».

Документом предлагается обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Такая информация содержится в Едином госреестре записей актов гражданского состояния, к которому имеет доступ налоговая служба.

Отнять и разделить: как получить положенные налоговые вычеты
Возврат уплаченных налогов поможет семейному бюджету

Как считают авторы законопроекта, в числе которых глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такая передача сведений позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших, чтобы ими не могли воспользоваться другие лица.

«Это законопроект нашего комитета, поэтому, конечно, мы его поддержим. Его принятие важно по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами — банковскими картами — умерших по незнанию пользуются родственники. Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства», — пояснил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Во-вторых, зачастую эти деньги пытаются украсть мошенники, которые могут совершать банковские операции от имени умерших граждан, добавил политик.

«Мы разрабатывали законопроект по согласованию с Центробанком, с которым уже провели предварительные переговоры», — уточнил Анатолий Аксаков.

В документе уточняется, что на реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 42,5 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет не уместен: зачем ФНС сообщать банкам о смерти клиентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022