ФНС обяжут сообщать банкам о смерти клиентов

По информации «Известий», Госдума в сентябре может принять законопроект «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ».

Документом предлагается обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Такая информация содержится в Едином госреестре записей актов гражданского состояния, к которому имеет доступ налоговая служба.

Как считают авторы законопроекта, в числе которых глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такая передача сведений позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших, чтобы ими не могли воспользоваться другие лица.

«Это законопроект нашего комитета, поэтому, конечно, мы его поддержим. Его принятие важно по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами — банковскими картами — умерших по незнанию пользуются родственники. Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства», — пояснил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Во-вторых, зачастую эти деньги пытаются украсть мошенники, которые могут совершать банковские операции от имени умерших граждан, добавил политик.

«Мы разрабатывали законопроект по согласованию с Центробанком, с которым уже провели предварительные переговоры», — уточнил Анатолий Аксаков.

В документе уточняется, что на реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 42,5 млн рублей.

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Счет не уместен: зачем ФНС сообщать банкам о смерти клиентов