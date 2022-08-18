Призовой фонд US Open впервые превысит $60 млн

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису US Open 2022 года достигнет рекордной суммы и превысит $60 млн. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается на официальном сайте турнира.

Победители среди женщин и мужчин получат по $2,6 млн. Увеличены призовые для теннисистов, которые проиграют на ранних стадиях турнира. Так, по $80 тыс. получат спортсмены, которые вылетят в первом раунде, проигравшие во втором — по $121 тыс.

В прошлом году общий призовой фонд составлял $57,5 млн, это также была рекордная сумма как для US Open, так и для всех турниров Большого шлема.

Открытый чемпионат США, последний из четырех турниров Большого шлема в году, пройдет с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев, в женском — британка Эмма Радукану.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев остается первой ракеткой мира по итогам турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати из-за проигрыша испанца Рафаэля Надаля в третьем круге.