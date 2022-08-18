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Медведев останется первой ракеткой мира после турнира в Цинциннати

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Фото: TASS/JORGE REYES
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Российский теннисист Даниил Медведев остается первой ракеткой мира по итогам турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

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Это стало возможно после того, как испанец Рафаэль Надаль, который располагается на третьей строчке рейтинга, уступил хорвату Борне Чоричу со счетом 6:7 (9:11), 6:4, 3:6.

В случае победы на турнире, Надаль мог бы стал лидером мирового рейтинга.

В среду, 17 августа, Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в третий круг турнира в Цинциннати, где сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с тем, кто выиграет в паре Тэйлор Фриц (США) — Андрей Рублев (Россия).

До этого, 7 августа, Даниил Медведев одержал победу в финале турнира АТР в мексиканском городе Лос-Кабос.

Спортсмен обыграл победителя прошлогоднего розыгрыша турнира — британца Кэмерона Норри — со счетом 7:5, 6:0.

Медведеву 26 лет, на его счету 14 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США, тогда же в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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