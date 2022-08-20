Летят перелетные паи: зачем в РФ заморозили комиссию за возвращение ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий решил временно отказаться от ряда комиссий за перевод российских и иностранных ценных бумаг. Речь идет об акциях, паях, облигациях и других долговых обязательствах, опционах, фьючерсах, векселях. Разморозка активов может значительно повысить капитализацию российских депозитарных расписок и фондового рынка, находящегося в очень тяжелом состоянии. Подробности — в материале «Известий».

Бескомиссионный маркетинговый период

Национальный расчетный депозитарий, который относится к Московской бирже, принял решение временно отказаться от взимания ряда комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг.

С середины августа по 30 сентября ввели маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому. Это касается операций, где в цепочке учета и хранения присутствует иностранный депозитарий, готовый передать ценные бумаги в российскую учетную систему. Кроме того, с середины августа по 31 октября 2022 года отменяется взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме стран СНГ.

Летят перелетные паи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами, — сказал председатель правления НРД Виктор Жидков. — Мы всегда оперативно реагируем на все изменения и действуем в интересах наших клиентов. У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях.

По оценкам инсайдеров рынка ценных бумаг, если бы не решение НРД, под угрозой могли бы оказаться почти 3 млн физлиц. По оценкам ЦБ РФ, из-за санкций уже пострадало 5 млн человек. Поэтому если каждый из собственников активов вернет из-за рубежа хотя бы одну бумагу при комиссии НРД в 750 рублей за 1 ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги), то выйдет немаленькая сумма — 3,7 млрд рублей.

Напомним, что на этой неделе Еврокомиссия заявила о готовности возобновить расчеты с попавшим под санкции НРД, если он не будет получать экономическую выгоду от этих сделок. Это решение в комплексе с временным отказом депозитария от ряда комиссий теоретически может способствовать возврату замороженных активов россиян на сумму около € 72 млрд (по подсчетам Euroclear Bank), полагают в Московском деловом собрании.

— Разморозка активов может значимо повысить капитализацию российских депозитарных расписок и фондового рынка, находящегося, можно сказать, в предсмертном состоянии, — отмечает первый вице-президент МДС Михаил Козырев. — Но самое главное, фактически завершится целая эпоха вывода капиталов самых обеспеченных россиян на зарубежные рынки, и эти средства вернутся в российскую экономику, что в среднесрочном плане окажет положительное влияние на ликвидность и доступность капиталов для российских компаний.

По его словам, это особенно важно в условиях максимальной мобилизации ресурсов для снижения зависимости от западных технологий и роста внутреннего высокотехнологичного производства.

Летят перелетные паи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Руководитель практики налогового консультирования FTL Advisers Александр Чочиев добавляет, что для разблокировки активов российских инвесторов также потребуется получение разрешения компетентного органа той европейской страны, в которой ведет деятельность соответствующий иностранный контрагент НРД. Получение такого разрешения — процесс, который может занять несколько месяцев. Только после этого активы могут быть разблокированы.

— Для получения разрешений европейских регуляторов потребуется раскрытие информации о конечных держателях бумаг, чтобы подтвердить, что они не включены в санкционные списки ЕС, — разъясняет Александр Чочиев. — Не все участники рынка к этому готовы. Кроме того, здесь есть определенные проблемы с точки зрения требований российского права.

Таким образом, НРД временно перестанет брать комиссию и откажется от платы за операции с участием иностранного депозитария по согласованию с Еврокомиссией. Но если адресаты (конечные бенефициары) не будут раскрываться, разблокировка и перевод активов могут и не произойти, поскольку европейские депозитарии не смогут определить, есть ли среди них подсанкционные лица.

Поддержка пострадавших инвесторов

Эксперт аудиторско-консалтинговой группы ФБК Татьяна Косакович объясняет, что такой «маркетинговый ход» станет своеобразным сигналом для владельцев бумаг осуществлять переводы при наличии возможности.

— Многие клиенты НРД отношения к санкциям не имеют, процесс расконвертации активов движется к позитиву, — говорит Татьяна Косакович. — Хотя владельцы ценных бумаг за рубежом вряд ли воспользуются этим предложением, будучи в принципе осторожными инвесторами. Кроме того, взаимодействие с НРД для них будет иметь определенные организационные трудности.

Директор по комплаенсу и управлению рисками General Invest Ольга Муратова объясняет, что отмена комиссий укладывается в общую концепцию господдержки инвесторов, пострадавших от санкций. Они получат возможность без комиссии переместить ценные бумаги напрямую на свой счет в российском депозитарии, минуя цепочку иностранных.

Летят перелетные паи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Для возврата активов требуется немало усилий со стороны российских инвесторов, так как многие западные финансовые структуры, с одной стороны, и рады бы избавиться от российских активов и инвесторов, а с другой стороны, опасаются взаимодействовать с российской стороной, дабы не попасть под вторичные санкции, — говорит Ольга Муратова. — Те российские инвесторы, кто хочет и сможет вернуть ценные бумаги напрямую в российские депозитарии, сделают это независимо от наличия или отсутствия комиссий НРД.

Начальник отдела инвестиционного консультирования ультрасостоятельных клиентов ИК «Велес Капитал» Никита Лосихин уверен, что отмена комиссии — абсолютно правильное решение. По его мнению, иностранные депозитарии опасаются совершать операции, на которых будет зарабатывать НРД. Российский же депозитарий стремится убрать все возможные препятствия для возобновления работы.

— Шаг НРД — это одно из условий европейских регуляторов, которые могут в конечном счете привести к разморозке активов российских инвесторов, — замечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. — Работать эта схема будет просто: НРД не будет выставлять счета за оплату услуг по перемещению ЦБ РФ. Сейчас главная цель — найти варианты для разблокировки замороженных активов.

Летят перелетные паи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вице-президент Московского делового собрания Максим Зотов считает, что в текущих условиях возобновление расчетов с НРД выгодно обеим сторонам: это позволит разблокировать доступ к активам российских инвесторов, а иностранные держатели российских ценных бумаг смогут выйти из них на относительно приемлемых условиях.