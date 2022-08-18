Концепт-кар Marussia F2 стал экспонатом Музея СССР

Новосибирский Музей СССР получил в свою экспозицию концепт-кар Marussia F2, созданный в компании Marussia Motors в 2010 году. Об этом 18 августа сообщил новосибирский портал NGS.ru.

Портал заметил, что концепт-кар Marussia F2 наглядно показывает сегодняшнему поколению то, каковы были дизайнерские и инженерные мысли в отечественной автоиндустрии более десяти лет назад.

Макет попал в Новосибирск после ликвидации компании Marussia Motors. После распродажи выпущенных автомобилей, часть выкупили сибирские реставраторы.

Макет может передвигаться, он собран на шасси корейского внедорожника SsangYong Kyron: рама, подвеска, двигатель, коробка передач заимствована полностью, однако кузов собственной российской разработки.

В частности, задние двери у машины сдвигались назад, центральной стойки не было. Еще одной особенностью компоновки машины являлось то, что у нее был трансформируемый семиместный салон, который стал востребован современным автопромом только сейчас.

Компания Marussia Motors была основана в 2007 году шоуменом и бывшим автогонщиком Николаем Фоменко. В первый год своего существования «Маруся» объявила о создании мощного спортивного автомобиля. В мае 2010 года в Москве был представлен концепт кроссовера Marussia F2. Запуск модели автомобиля планировался на 2012 год, однако 8 апреля 2014 года стало известно, что проект Marussia Motors закрыт.