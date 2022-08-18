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Скоростной режим изменили на трассе М-4 из Москвы на побережье Кубани

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На участке трассы М-4 «Дон» из Москвы в Краснодарский край изменили скоростной режим и схему организации движения. Ограничения ввели в районе моста через Северский Донец.

Причина корректировки движения — реконструкция моста. Сейчас рабочие монтируют балки пролетных строений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Работы по реконструкции моста идут с опережением графика. Специалисты усовершенствовали производственные процессы, чтобы как можно раньше запустить движение из Москвы в сторону побережья Черного моря. Параллельно ведется демонтаж существующих конструкций мостового перехода и сборка нового объекта.

Предполагается, что после открытия переправы и возвращения трафика в исходное состояние пропускная способность участка существенно повысится. Автомобилисты поедут по трехполосному мосту с электроосвещением, ограждением и шумозащитными экранами. Для пешеходов предусмотрят тротуар.

Планируется обустроить интеллектуальную транспортную систему.

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