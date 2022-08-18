Скоростной режим изменили на трассе М-4 из Москвы на побережье Кубани
На участке трассы М-4 «Дон» из Москвы в Краснодарский край изменили скоростной режим и схему организации движения. Ограничения ввели в районе моста через Северский Донец.
Причина корректировки движения — реконструкция моста. Сейчас рабочие монтируют балки пролетных строений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».
Работы по реконструкции моста идут с опережением графика. Специалисты усовершенствовали производственные процессы, чтобы как можно раньше запустить движение из Москвы в сторону побережья Черного моря. Параллельно ведется демонтаж существующих конструкций мостового перехода и сборка нового объекта.
Предполагается, что после открытия переправы и возвращения трафика в исходное состояние пропускная способность участка существенно повысится. Автомобилисты поедут по трехполосному мосту с электроосвещением, ограждением и шумозащитными экранами. Для пешеходов предусмотрят тротуар.
Планируется обустроить интеллектуальную транспортную систему.