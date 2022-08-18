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Студенты назвали желаемый доход на летних подработках

Исследование: работающие летом студенты хотели бы заработать не менее 60 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Почти половина (45%) опрошенных подрабатывающих студентов хотели бы за летние месяцы заработать не менее 60 тыс. рублей, еще 33% согласились на доход в диапазоне 40–60 тыс. рублей. Об этом «Известиям» в четверг, 18 августа, сообщили в РГСУ.

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Согласно исследованию, более 70% студентов подрабатывают во время летних каникул, однако их профессиональные устремления зачастую не находят отклика у работодателей. В качестве временной работы молодые люди выбрали труд курьера, продавца, репетитора. Только 4% стали социальными работниками.

Более 75% студентов, подрабатывающих в летнее время, не столкнулись с проблемами в ходе поиска работы. А вот на сложности подработки по профессии указала половина опрошенных.

Говоря о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при поиске работы, студенты указали низкую зарплату (85%), недостаток опыта (50%), неудобный график занятости (43%).

Как отметил ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин, результаты исследования вскрыли серьезную системную проблему, характерную для большинства российских студентов: работодатели не воспринимают студентов как специалистов и готовы нанимать их лишь на работы, не требующие квалификации. О работе по специальности речь может идти только в редких случаях, как правило, в IT или социальной сфере.

8 июля стало известно, что в России наблюдается рост активности на рынке труда. В июне было зафиксировано увеличение работодательской (на 8%) и соискательской активности (на 12%) по сравнению с маем текущего года. Наибольший прирост вакансий наблюдался в сферах работы для студентов (на 52%), финансов и страхования (на 20%), а также в сфере строительства и недвижимости (на 12%).

В тот же день опросы «Авито Работа» и GigAnt показали, что более 50% россиян хотя бы раз подрабатывали в период отпуска. Этим летом совмещать отдых с подработкой планировали 12% опрошенных, а 11% собрались потратить свободное время на учебу и саморазвитие.

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