Каждый второй россиянин подрабатывал в период отпуска

Более 50% россиян хотя бы раз подрабатывали в период отпуска. Этим летом совмещать отдых с подработкой планируют 12% опрошенных, а 11% потратят свободное время на учебу и саморазвитие, следует из опроса «Авито Работа» и GigAnt, с которым ознакомились «Известия».

Летом 2022 года 56% респондентов уже взяли отпуск или только планируют свой отдых, при этом 12% из них в это время будут подрабатывать. Больше всего желающих взять подработку среди молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет — 21%.

«Подработка — самый популярный способ повышения ежемесячного дохода. В ближайшие полгода возможность подрабатывать рассматривают 46% россиян, при этом 52% уже брали подработку во время отпуска», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

По его словам, летом в подработке чаще заинтересованы студенты и старшеклассники, однако, как показал опрос, доля желающих подрабатывать в отпуске присутствует во всех возрастных группах. Это эффективный способ получить дополнительные средства, возможность посвятить себя любимому делу и заработать на свои увлечения и хобби.

Чаще всего во время отпуска россияне подрабатывают в ремонтно-строительной сфере и торговле — по 28%. На третьем месте у соискателей оказалась сфера IT и digital — 22%, куда входят, например, SMM, дизайн и копирайтинг. В топ-5 самых популярных сфер для подработки этим летом также вошли сервисы доставки (18%) и красота и здоровье (15%).