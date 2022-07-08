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В России за месяц выросла активность на рынке труда

В России за месяц выросла активность на рынке труда среди соискателей и работодателей
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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В России наблюдается рост активности на рынке труда. Об этом «Известия» узнали 8 июля из предоставленных сервисом «Работа.ру» данных.

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Там указали, что в прошлом месяце — июне — на сервисе было зафиксировано увеличение работодательской (на 8%) и соискательской активности (на 12%) по сравнению с маем текущего года.

Наибольший прирост вакансий наблюдался в сферах работы для студентов (на 52%), финансов и страхования (на 20%), а также в сфере строительства и недвижимости (на 12%).

Аналитики объяснили, что рост активности на рынке труда связан с появлением сезонных летних вакансий, а также активизацией студентов и выпускников вузов, начинающих искать работу.

«Больше всего вакансий было опубликовано в сфере торговли (14% от общего числа предложений). На сферу производства и агропрома пришлось еще 11% предложений. Работодатели из сектора транспорта и логистики опубликовали 10% предложений о работе. Еще 7% пришлось на сферу услуг и 6% — на отрасль строительства и недвижимости», — отмечают аналитики сервиса.

Активность среди соискателей больше всего выросла в сфере офисных служб и бизнес-услуг. В этой отрасли пользователи опубликовали 6% резюме от общего числа резюме с указанной отраслью за прошлый месяц.

«Высокая активность соискателей также заметна в отрасли транспорта и логистики (4% от числа резюме с указанной отраслью) и торговле (3%). Также пользователи отмечали работу без опыта и специальной подготовки и сферу услуг (по 3%)», — добавили аналитики «Работы.ру».

Ранее, в пятницу, стало известно, что более 50% россиян хотя бы раз подрабатывали в период отпуска. Этим летом совмещать отдых с подработкой планируют 12% опрошенных, а 11% потратят свободное время на учебу и саморазвитие. Такие данные следует из опроса «Авито Работа» и GigAnt, с которым ознакомились «Известия».

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