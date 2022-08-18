Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса

0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесные пожары в странах Евросоюза (ЕС) за лето текущего года уничтожили не менее 700 тыс. га растительной местности. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари 18 августа в ходе брифинга назвал данный показатель абсолютным рекордом за всю историю наблюдений — более 130 лет.

Горимая местность: регионам поручили вдвое сократить площадь лесных пожаров
Сколько денег власти выделят на борьбу с природными катаклизмами

«До настоящего момента этим летом лесные пожары уничтожили 700 тыс. га леса. Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС», — заявил представитель ЕК.

По его словам, государства-члены ЕС направили на ликвидацию природной стихии 29 самолетов, 8 вертолетов и 370 пожарных, а также 105 различных машин. Евросоюз использует спутниковую систему Copernicus для оперативного мониторинга ситуации.

12 августа газета Daily Mail сообщила, что лесные пожары во Франции сравнимы с апокалипсисом. Стихийное бедствие в департаменте Жиронда возле города Бордо достигло таких масштабов, что на борьбу с ним были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы. В издании отмечают, что около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего пожарами затронуто 7 тыс. га леса.

Согласно материалам на сайте Copernicus июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022