Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Лесные пожары в странах Евросоюза (ЕС) за лето текущего года уничтожили не менее 700 тыс. га растительной местности. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари 18 августа в ходе брифинга назвал данный показатель абсолютным рекордом за всю историю наблюдений — более 130 лет.
«До настоящего момента этим летом лесные пожары уничтожили 700 тыс. га леса. Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС», — заявил представитель ЕК.
По его словам, государства-члены ЕС направили на ликвидацию природной стихии 29 самолетов, 8 вертолетов и 370 пожарных, а также 105 различных машин. Евросоюз использует спутниковую систему Copernicus для оперативного мониторинга ситуации.
12 августа газета Daily Mail сообщила, что лесные пожары во Франции сравнимы с апокалипсисом. Стихийное бедствие в департаменте Жиронда возле города Бордо достигло таких масштабов, что на борьбу с ним были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы. В издании отмечают, что около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего пожарами затронуто 7 тыс. га леса.
Согласно материалам на сайте Copernicus июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.