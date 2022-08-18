В Великобритании кот спас жизнь почувствовавшей себя плохо хозяйке

В Великобритании кот по кличке Билли спас жизнь 42-летней хозяйке Сэм Фелстед, у которой во сне произошел сердечный приступ. О произошедшем женщина рассказала изданию LADbible.

Фелстед сообщила, что рано утром проснулась из-за того, что ее питомец громко мяукал «колотил ее в грудь лапами». Открыв глаза, женщина поняла, что не может шевелить телом, и почувствовала стреляющие боли в боку.

Мать пострадавшей отвезла ее в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у пациентки сердечный приступ, произошедший в результате закупорки одной из артерий, пишет «Газета.ru».

«Я просто рада, что он разбудил меня. Кто знает, если бы я встала без него, мне могло быть и хуже. Я действительно думаю, что он спас мне жизнь», — рассказал женщина.

Фелстед также отметила, что обычно ее кот ведет себя спокойно и такое поведение ему несвойственно. По ее словам, он «кот-одиночка, который не любит сидеть на коленях».

Как отметила эксперт по кошачьему поведению Люси Хойл, возможно Билли уловил физиологические изменения, когда у его хозяйки начался сердечный приступ.

«Возможно, тот факт, что он прыгнул на нее и начал мяукать, был признаком его беспокойства. Я верю, что он, вероятно, спас ей жизнь», — добавила специалист.

В декабре прошлого года стало известно, что в Австралии рыжий кот по кличке Гордон спас хозяина от ядовитой тигровой змеи, затаившейся среди сумок c покупками. Мужчина рассказал, что Гордон колотил по одному из пакетов, шипел и царапался. Австралиец небрежно посмотрел, что могло встревожить кота, ничего не заметил и ушел в бар. Когда вернулся, кот по-прежнему странно себя вел: снова скребся у пакетов с покупками, которые стояли рядом с холодильником. Когда Оуэнс поднял пакеты, кот, змея и сам мужчина подпрыгнули от неожиданности. Оказалось, змея пряталась под холодильником.

В итоге мужчина вытащил змею и выбросил через забор. Шутя он сказал, что теперь будет внимательнее относиться к странному поведению кота Гордона.