Рыжий кот спас хозяина от ядовитой тигровой змеи

Житель австралийского городка Дартмур Рики Оуэнс чудом остался жив после того, как кот спас его от ядовитой тигровой змеи, затаившейся среди сумок c покупками. Об этом сообщил австралийский филиал ABC News.

«Меня не было дома пару часов. Когда я вернулся, заметил, что мой старый кот Гордон колотил по одному из пакетов, шипел и царапался, а затем отпрыгивал», — рассказал Оуэнс о происшествии 26 ноября.

Мужчина небрежно посмотрел, что могло встревожить кота, ничего не заметил и ушел в бар. Когда вернулся, кот по-прежнему странно себя вел: снова скребся у пакетов с покупками, которые стояли рядом с холодильником. Когда Оуэнс поднял пакеты, кот, змея и сам мужчина подпрыгнули от неожиданности. Оказалось, змея пряталась под холодильником.

«Всё, что у меня было, — это около шести дюймов змеи (15 см), торчащих из-под холодильника, и я не знал, какой конец был ядовитой пастью, а какой — хвостом», — поделился хозяин кота.

В итоге мужчина вытащил змею и выбросил через забор. Шутя он сказал, что теперь будет внимательнее относиться к странному поведению кота Гордона.

«Просто представьте, если бы это был маленький ребенок, который хочет залезть в сумки с покупками и спросить: «Что это за штука?» Всякое может случиться, нужно быть внимательнее», — заключил Оуэнс.

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