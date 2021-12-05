Прямой эфир
Общество
Пассажиры поблагодарили экипаж обледеневшего лайнера S7
Мир
В Турции предотвратили покушение на президента Эрдогана
Мир
ВОЗ проинформирует РФ о необходимости дополнительных инспекций по «Спутнику V»
Наука
Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Общество
Число пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106
Общество
МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 9 м
Политика
Bloomberg сообщило о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Политика
Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 13
Спорт
Российские конькобежки заняли третье место на этапе Кубка мира в США

Рыжий кот спас хозяина от ядовитой тигровой змеи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель австралийского городка Дартмур Рики Оуэнс чудом остался жив после того, как кот спас его от ядовитой тигровой змеи, затаившейся среди сумок c покупками. Об этом сообщил австралийский филиал ABC News.

Звезды полосатые: кошек содержат дома 35% россиян
Жители страны тратят на домашних питомцев 54 млрд рублей в месяц

«Меня не было дома пару часов. Когда я вернулся, заметил, что мой старый кот Гордон колотил по одному из пакетов, шипел и царапался, а затем отпрыгивал», — рассказал Оуэнс о происшествии 26 ноября.

Мужчина небрежно посмотрел, что могло встревожить кота, ничего не заметил и ушел в бар. Когда вернулся, кот по-прежнему странно себя вел: снова скребся у пакетов с покупками, которые стояли рядом с холодильником. Когда Оуэнс поднял пакеты, кот, змея и сам мужчина подпрыгнули от неожиданности. Оказалось, змея пряталась под холодильником.

«Всё, что у меня было, — это около шести дюймов змеи (15 см), торчащих из-под холодильника, и я не знал, какой конец был ядовитой пастью, а какой — хвостом», — поделился хозяин кота.

В итоге мужчина вытащил змею и выбросил через забор. Шутя он сказал, что теперь будет внимательнее относиться к странному поведению кота Гордона.

«Просто представьте, если бы это был маленький ребенок, который хочет залезть в сумки с покупками и спросить: «Что это за штука?» Всякое может случиться, нужно быть внимательнее», — заключил Оуэнс.

В Иркутске домашний кот Васька не подпустил медведя к своим хозяевам, которые устроили пикник в лесу. Он отважно встал между диким зверем и людьми, выгнув спину. Пушистый герой попал на видео.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021