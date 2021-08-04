В Иркутской области домашний кот спас хозяев от медведя в лесу

В Иркутской области домашний кот Васька не подпустил медведя к своим хозяевам, которые устроили пикник в лесу. Он отважно встал между диким зверем и людьми, выгнув спину. Пушистый герой попал на видео.

На кадрах видно, как хозяева просят Ваську успокоиться и кричат, что «им не надо так много мяса». Медведь попытался прогнать домашнее животное, резко подскочив к нему и фыркнув, однако кот не сдвинулся с места, пока медведь не ушел в лес, сообщает телеканал «360».

Хозяин пообещал угощение за храбрость своему питомцу.

Пользователи Сети предположили, что в момент съемки авторы видео находятся в защищенном месте, возможно, в машине, поэтому они так бесстрашно себя ведут, пишет «Ридус».

Ранее, 30 июля, фотограф Татьяна Новокрещенных рассказала в соцсети Instagram о медведе, который съел купаты туристов, а также взорвал бутылку газировки. Женщина уточнила, что хищник был замечен на озере Бормашевое в Забайкальском национальном парке.