Появились фото выставленной на продажу квартиры площадью 7,6 кв. м

Федеральная компания «Этажи» показала, как выглядит самая маленькая квартира, выставленная на продажу в Москве. На ее фотографии обратили внимание 18 августа «Известия».

Квартира площадью 7,6 кв. м расположена в районе Внуково на улице Плотинной, в 26 км от центра города.

На снимках видно, что кровать в единственной жилой комнате плотно прилегает к трем стенам сразу. Шкаф, полки для одежды и стол приделаны к стенам. В квартире имеется ванная комната с душевой и туалетом.

Стоимость жилого помещения оценена в 4,15 млн рублей или почти 550 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Вашему вниманию представлены апартаменты улучшенного комфорт-класса. Отделка в апартаменте сделана с особым подходом к качеству материалов. Дизайн выполнен в современном стиле, чисто, светло, красиво, много предметов интерьера — всё это создает уют и благоприятную обстановку для жизни и отдыха», — сказано в описании квартиры.

Ранее в этот день эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что мини-квартиры пользуются спросом, так как их приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади.

Ранее в августе аналитики «Метриум» рассказали, что за два года количество студий в новостройках в столице выросло до 9,3 тыс. Это в два раза больше по сравнению с показателем на 2020 год.