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В Москве выставили на продажу квартиру площадью 7,6 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самая маленькая из продаваемых в России вторичных квартир площадью всего 7,6 кв. м выставлена на продажу в Москве. Об этом «Известиям» сообщили эксперты федеральной компании «Этажи».

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За последние два года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в России выросла на 44,6% — с 64,4 тыс. до 93,1 тыс. рублей. В итоге покупателям приходится выбирать жилье все меньшей площади.

«Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади», — рассказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Такое жилье актуально в городах с большими миграцией и туристическим потоком, а также уровнем дохода населения, значительно отстающим от реальных рыночных цен на жилье, добавила она.

Ранее в августе аналитики «Метриум» рассказали, что за два года количество студий в новостройках в столице выросло до 9,3 тыс. Это в два раза больше по сравнению с показателем на 2020 год.

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