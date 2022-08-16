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В новостройках Москвы за два года стало вдвое больше студий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За два года число студий в новостройках всех классов и типов столицы выросло до 9,3 тыс., это в два раза больше по сравнению с показателем на 2020 год. Об этом рассказали «Известиям» аналитики «Метриум».

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Отмечается, что студии в массовом сегменте рынка образуют 31% предложения, их доля увеличилась с 9% до 22%. Только в элитных новостройках их доля сокращалась, а в июле 2022 года студии пропали из продажи в этом сегменте.

По данным аналитиков, в июле 2020 года во всех типах и классах новостроек столицы насчитывалось 3,9 тыс. студий, хотя суммарный объем предложения был такой же, как и сейчас — около 42 тыс. квартир и апартаментов.

«Студии стали антикризисным вариантом на рынке массовых новостроек. Поскольку в последние два года быстро росла себестоимость строительства, застройщики стремились расширить предложение наиболее доступного и компактного варианта жилья», — отметил генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

При этом, наибольшая доля студий продается в новостройках эконом- и комфорт-класса столицы, в том числе комплексах апартаментов.

Вместе с долей студий в продаже выросло представительство однокомнатных квартир и апартаментов (с 30% до 32%), тогда как меньше стало двухкомнатных квартир (с 36% до 26%), трехкомнатных квартир (с 16% до 11%) и квартир с четырьмя и более комнатами (с 2% до 1%).

В новостройках бизнес-класса доля студий в продаже возросла еще более заметно. Если в июле 2020 года в этом сегменте рынка застройщики предлагали 700 студий, то сейчас — почти 2,5 тыс. Их доля выросла за этот период с 4% до 15%.

Каждая седьмая квартира или апартамент в новостройках бизнес-класса в продаже сейчас студия, тогда как два года назад таковой был только каждый двадцать пятый объект продажи.

«В сегменте новостроек высок инвестиционный спрос на этот формат жилья. Студию в новостройке бизнес-класса с хорошим расположением и качеством можно быстро перепродать или сдать в аренду. Помимо этого, студия подходит определенным группам клиентов из числа аудитории бизнес-сегмента, скажем, в качестве квартиры для пиджака во время коротких приездов в Москву. В силу более доступной цены по сравнению с однокомнатными квартирами, студии лучше подходят для таких узких целей», — пояснил коммерческий директор компании «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов.

Число студий на рынке новостроек премиум-класса в продаже выросло с 66 в июле 2020 года до 260 в июле 2022 года, а их доля среди других квартир и апартаментов в этом сегменте повысилась с 3% до 6%.

«В премиальном сегменте новостроек студии по-прежнему остаются скорее нишевым продуктом, хотя они стали чаще встречаться в различных проектах. Конечно, в премиум-классе площадь остается важной характеристикой комфорта и отказываться от нее большинство клиентов не будет. Но у нашей аудитории бывают очень специфичные жизненные обстоятельства, при которых небольшая квартира в центре может пригодиться», — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Он добавил, что часто студии приобретают для последующего объединения с соседними квартирами.

Ранее, 15 августа, аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что средняя цена сделки за шесть месяцев в сегменте студий в столичных новостройках выросла на 6%. Так, заметнее всего подорожали студии в проектах бизнес-класса — на 11%, до 420 тыс. рублей за квадратный метр. В нише комфорт-класса в июне этот показатель был 299 тыс. рублей, в премиальных проектах — 627 тыс. рублей.

Накануне аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro сообщили, что в Московской агломерации в свободной продаже предлагается 77 новостроек со средней ценой квадратного метра не выше 150 тыс. рублей. При этом, по их данным, 28 проектов из 77 уже имеют по пять или более переносов даты ввода в эксплуатацию.

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