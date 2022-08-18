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Аналитики посчитали индекс шарлотки летом 2022 года

«СберМаркет»: приготовление шарлотки этим летом обойдется россиянам в сумму от 92 до 229 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Приготовление шарлотки этим летом обойдется россиянам в сумму от 92 до 229 рублей в зависимости от скидок на ингредиенты и наличия у семьи собственного урожая яблок. Себестоимость блюда посчитали аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет», с результатами исследования 18 августа ознакомились «Известия».

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Как отмечают эксперты, период с августа по сентябрь — яблочный сезон. В это время активно зреют плоды, и ценник на фрукты становится доступнее.

Согласно рецепту, который был использован в исследовании, для выпечки шарлотки на 12 порций потребуется: 200 гр сахара (1 стакан), пять яиц, 160 гр пшеничной муки (1 стакан), 1 кг яблок (7 штук), 15 мл растительного масла и 6 гр разрыхлителя (0,5 ч. ложки). Анализ цен на необходимые для пирога ингредиенты в магазинах по всей России показал, что приготовление шарлотки обойдется россиянам в 229 рублей. Одна порция в этом случае будет стоить в среднем 19 рублей.

Тем, у кого созрели свои яблоки, выпечка шарлотки обойдется дешевле — в 92 рубля, так как покупать фрукты им не придется. Одна порция в данном случае будет стоить восемь рублей.

По словам аналитиков, в случае отсутствия собственного урожая сэкономить получится за счет акций на продукты. Максимальные скидки на необходимые для яблочного пирога ингредиенты достигают 50%. Если же выбрать все продукты по акции, то средняя экономия на корзину составит 15%, а выпечка будет стоить 195 рублей. Стоимость одной порции снизится до 16 рублей.

По данным «СберМаркета», спрос на яблоки вырос на 20% за первые две недели августа, в сравнении с двумя неделями ранее. Самыми популярными сортами в августе стали «Гольден», «Гренни смит» и «Новый урожай».

Повышенный спрос на яблоки также обусловлен празднованием 19 августа православного торжества, которое в народе называют Яблочный спас. В этот день принято готовить различные угощения с добавлением плодов.

В июле диетолог Кэролайн Томпсон рассказала о пользе зеленых яблок. По ее словам, такие фрукты считаются лучшим продуктом для продления красоты и молодости. Специалист подчеркнула, что зеленые яблоки обязательно следует включить в свой рацион после 50 лет.

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