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Яблочный Спас в 2022 году: история и традиции православного праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Важный православный праздник — Преображение Господне, именуемый в народе «Яблочный Спас» — отмечается в России ежегодно 19 августа. «Известия» рассказали об истории, приметах и традициях празднования, а также о том, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас.

Яблочный Спас – 2022: история древнего праздника

Праздник является вторым из трех августовских Спасов — Медового (14 августа), Яблочного (19 августа) и Орехового (29 августа). В этот день верующие отмечают Преображение Господне — событие, описанное в Евангелии.

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Иисус Христос повел на гору Фавор своих учеников, где предстал перед ними во всем своем величии. В этот момент апостолы увидели чудесное Преображение Господне, то есть то изменение, которое в будущем ждет мир.

Традиции, связанные с праздником Яблочный Спас

Многие народные традиции в этот день связаны с яблоками, которые в России являются сезонным угощением для августа. Так, православные 19 августа приносят яблоки в церковь, чтобы их освятили. Накануне вечером служится праздничная всенощная, а утром — Божественная литургия.

При этом некоторые православные соблюдают правило не есть яблоки до праздничной даты.

Традиционно на Яблочный Спас готовят угощения с добавлением плодов: сладкую выпечку, блины, варенье, салаты. Важным правилом является использование постного теста, так как праздник выпадет на Успенский пост, действующий с 14 по 27 августа.

Согласно народным поверьям, после освящения яблоки приобретают волшебную силу — они способны исполнять желания. Поэтому перед тем, как попробовать первый кусок, было принято загадать заветное желание.

Еще одной важной традицией было угощать яблоками родственников и гостей, а также нуждающихся.

На Яблочный Спас некоторые посещают кладбища, чтобы в этот торжественный день почтить память умерших родственников. При этом нежелательным считается обычай класть освященные яблоки на могилы.

Яблочный Спас – 2022: что нельзя делать в этот день

В народе не принято заниматься тяжелым трудом на Яблочный Спас. Кроме того, запрещается шумное времяпрепровождение в компаниях, распитие спиртных напитков, а также ссоры и осуждение других.

В то же время недопустимым считается убийство насекомых. Более того, в этот день их не рекомендуется прогонять — есть поверье, что они приносят удачу. Например, считается, что севшая на руку два раза муха — к успеху и везению.

Приметы Яблочного Спаса

Многие приметы на Яблочный Спас связывали с погодой.

Так, если 19 августа шел дождь, считалось, что зима будет холодной. Солнце и тепло на Яблочный Спас в древности расценивали как предвестник снежной и в то же время теплой зимы.

Пожелтевшие листья в день праздника указывали на скорое сильное похолодание.

14 августа православные отмечали праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас). Священник, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков объяснил «Известиям» происхождение традиции освящать мед в этот день.

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