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Колокольцев отметил снижение преступности в РФ благодаря спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России за три месяца 2022 года на 8,5% сократилось количество киберпреступлений. Как сообщил 18 августа глава МВД Владимир Колокольцев, это можно объяснить уничтожением call-центров на Украине в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как отметил Колокольцев, выступая на IV совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в России по-прежнему каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, однако сейчас количество преступлений такого характера стало меньше.

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«По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донбасса», — сказал Колокольцев.

Кроме того, министр затронул и тему наркотрафика в России, отметив, что ряд стран предпринимает попытки ослабить международно-правовой режим по контролю за наркотиками.

«Несмотря на декларативные заявления властей, не ослабевает поток наркотиков из Афганистана. Причем «ассортимент» расширяется за счет метамфетамина и марихуаны. Рассчитываем на возобновление антинаркотической операции «Паутина», которая зарекомендовала себя как важный элемент нашей практической деятельности», — заявил глава МВД.

Колокольцев отметил, что Россия выступает за «сохранение и укрепление международной системы контроля над наркотиками, основанной на трех антинаркотических конвенциях ООН».

Ранее в августе отмечалось, что число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, по итогам первого полугодия 2022-го снизилось впервые за пять лет. Как следует из статистики МВД, за минувшие полгода было зарегистрировано 249 тыс. таких дел, что на 8,2% меньше, чем год назад.

2 июня хакер из группы RaHDIt указал, что большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, но с начала спецоперации по защите Донбасса их число резко снизилось. Как объяснил эксперт, большинство таких call-центров работает не на спецслужбы, а на себя. По его словам, мошенники из Украины начали обзванивать граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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