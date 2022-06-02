Хакер RaHDIt сообщил о снижении числа звонков мошенников с начала спецоперации РФ

Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, с начала спецоперации по защите Донбасса их число резко снизилось. Об этом 2 июня сообщил хакер из группы RaHDIt.

«Но большинство этих колл-центров [на Украине] работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан», — сказал хакер «РИА Новости».

Он подчеркнул, что до 70% звонков мошенников поступали из колл-центров на Украине.

«До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные — из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство», — сказал собеседник агентства.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.

В январе исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялись с территории Украины.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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