Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Хакер RaHDIt сообщил о снижении числа звонков мошенников с начала спецоперации РФ

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, с начала спецоперации по защите Донбасса их число резко снизилось. Об этом 2 июня сообщил хакер из группы RaHDIt.

Угон по SMS: мошенники грозят утерей переписок из Telegram
Кому интересны ваши чаты и почему не надо открывать ссылки от незнакомцев

«Но большинство этих колл-центров [на Украине] работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан», — сказал хакер «РИА Новости».

Он подчеркнул, что до 70% звонков мошенников поступали из колл-центров на Украине.

«До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные — из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство», — сказал собеседник агентства.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.

В январе исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялись с территории Украины.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022