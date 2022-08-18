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Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время спецоперации

Сенатор Джабаров сообщил о гибели сына зампреда правительства ЕАО Костюк в ходе СВО на Украине
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Фото: t.me/kostuyk
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Сын заместителя главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк погиб в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Соболезнования ей выразил 18 августа первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

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«Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк в связи с гибелью сына Андрея. Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции», — указал политик в своем Telegram-канале.

Джабаров отметил, что Андрей, как настоящий русский офицер, был со своими солдатами в трудную минуту и находился на передовой.

Сама Мария Костюк сообщила в соцсетях, что прощание с ее сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском кафедральном соборе. Она указала, что отдать свою жизнь ради будущего было осознанным решением ее сына.

«Это — смысл жизни, который и определил выбор профессии, — быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе», — написала Костюк.

Ранее, 3 августа, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) республики полковнику Ольге Качуре.

27 июля сообщалось, что командующий Северным флотом герой России адмирал Александр Моисеев передал семье майора Андрея Спирина, совершившего ценой своей жизни подвиг в ходе специальной военной операции, звезду Героя России. От имени руководства Министерства обороны России он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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