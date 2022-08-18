Бородюк покинул пост главного тренера ФК «Торпедо»
Московское «Торпедо» объявило о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером команды Александром Бородюком. Сообщение появилось на сайте клуба в четверг, 18 августа.
Вместе с Бородюком «Торпедо» покинет и его ассистент Виктор Лосев.
«Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ», — сказал Бородюк.
Он также поблагодарил руководство, футболистов и всех сотрудников клуба.
Бородюк тренировал «Торпедо» в 2013–2014 годах, а в марте 2021 года снова возглавил команду. Оба раза ему удалось вывести клуб в премьер-лигу.
После пятого тура РПЛ «Торпедо» занимает 15-е место, имея в своем активе только одно очко.
Ранее, 8 августа, стало известно об отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. Его место занял белорусский специалист Виктор Гончаренко.