Главного тренера «Урала» Шалимова отправили в отставку

Игоря Шалимова, который с лета 2021 года занимал должность главного тренера футбольного клуба «Урал», в понедельник, 8 августа, отправили в отставку. Исполняющим обязанности назначен Евгений Аверьянов, сообщила пресс-служба клуба.

«Обоюдное решение принято сегодня. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Аверьянов. О дальнейших кадровых решениях клуб сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.

Аверьянов будет готовить «Урал» к предстоящему матчу с клубом «Факел» в рамках чемпионата России, сообщает «Спорт-экспресс».

Игорь Шалимов — советский и российский футболист, полузащитник и тренер. За свою карьеру он играл в сборной СССР, сборной Содружества Независимых Государств (СНГ) на Евро-1992 и в дальнейшем являлся капитаном сборной России. После завершения спортивной деятельности начал работу в качестве тренера.

В августе 2021 года Шалимов подписал двухлетний контракт с «Уралом», сменив на посту Юрия Матвеева. По итогам предыдущего сезона этот клуб занял 12-е место в РПЛ.

29 июля участники клуба «Краснодар» на выезде одолели команду «Урал» в матче третьего тура чемпионата РПЛ. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась поражением со счетом 3:1 в пользу «Краснодара».

16 июля «Урал» обыграли футболисты «ЦСКА» в рамках первого тура РПЛ со счетом 2:0.

Таким образом, по итогам четырех туров чемпионата России, «Урал» не набрал очков, отмечает RT.