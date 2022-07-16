Футболисты ЦСКА обыграли «Урал» в матче первого тура чемпионата России

Московский ЦСКА успешно начал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), которая стартовала в пятницу, 15 июля.

Таким образом, футболисты ЦСКА обыграли «Урал» со счетом 2:0. На 45-й минуте первый гол забил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, а второй мяч с пенальти забил Хорхе Карраскаль на 64-й минуте.

На данный момент ЦСКА возглавил таблицу Российской премьер-лиги.

В следующем матче одержавший победу ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с «Оренбургом». Обе игры пройдут 23 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России по футболу.