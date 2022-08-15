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Футбольный клуб «Урал» назначил Гончаренко главным тренером

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Фото: t.me/fc_uralEkb
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Футбольный клуб «Урал» объявил о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко новым главным тренером. Об этом 15 августа сообщается в Telegram-канале команды.

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«Урал» подписал одного из лучших специалистов страны. Контракт заключен на 2 года. Сегодня Виктор Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку», — говорится в сообщении.

Гончаренко сменил на посту главного тренера Игоря Шалимова, который был отправлен в отставку 8 августа, после чего в течение недели исполняющим обязанности был Евгений Амерьянов.

В 2015 году Гончаренко уже возглавлял «Урал», сообщает «Спорт-Экспресс». Его последним местом работы был «Краснодар», откуда тренер ушел в январе 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице с одним очком по итогам пяти туров.

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