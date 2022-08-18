В Запорожье проработали план эвакуации жителей в случае аварии на ЗАЭС

План эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проработан. Об этом в четверг, 18 августа, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Он пояснил, что власти Запорожской области видят угрозу для системы охлаждения реакторов ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, эта система обеспечивает надежную работу атомной станции.

«Соответственно, при отсутствии охлаждения даже на небольшой период времени... Я говорю страшные вещи, конечно, не дай бог, но может повториться то, что было в Чернобыле <...> », — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что специалисты и военные предпринимают необходимые меры, в том числе планируются мероприятия при возможной эвакуации жителей.

«К сожалению, но, тем не менее, план мероприятий проработан. Так называемый план Б», — заключил Балицкий.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит резонансную провокацию 19 августа на территории Запорожской АЭС. Для осуществления запланированного командование группировки «Днепр» развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков ЗАЭС, кроме того, возможна провокация и на самом объекте.

16 августа Рогов заявил, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС. Он пояснил, что один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от бочек с ядерными отходами. Рогов подчеркнул, попадание снаряда или ракеты РСЗО приведет к нарушению целостности хранилища и какое-то количество ядерных отходов попадет в окружающую среду, произойдет заражение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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