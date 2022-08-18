Мобильное приложение Utair приостановит работу из-за блокировки

Мобильное приложение авиакомпании Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play с завтрашнего дня, сообщили 18 августа в пресс-службе перевозчика.

«Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне», — приводит пресс-служба заявление президента авиакомпании Олега Семенова.

Отмечается, что все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на сайте utair.ru.

27 апреля сообщалось, что мобильное приложение «Аэрофлота» было удалено из App Store. В свою очередь авиаперевозчик отметил, что уже установленное их мобильное приложение на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. Там также посоветовали пользователям не переустанавливать приложение.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

Аpp Store и Google Play начали удалять мобильные приложения российских компаний на фоне введенных Западом против России санкций из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.