Приложение «Аэрофлота» исчезло из российского App Store

Мобильное приложение «Аэрофлота» удалено из App Store. Авиаперевозчик просит пользователей не переустанавливать приложение, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Информируем о том, что мобильное приложение, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — говорится в сообщении.

В то же время для пользователей доступно веб-приложение (закладка на экране для быстрого доступа к сайту).

Ранее, 21 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры России завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

До этого, 15 апреля, стало известно, что мобильное приложение Альфа-банка удалили из App Store и Google Play. Недоступно для скачивания для пользователей iOS и Android приложение «Сбера».

Ограничения в работе магазинов приложений связаны с санкциями, вводящимися западными странами на фоне проводимой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.