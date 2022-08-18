Названо число зарегистрированных в России китайских легковых автомобилей

В России на 1 июля 2022 года насчитывается 829,8 тыс. автомобилей китайских марок, что составляет 1,8% от общего числа зарегистрированных легковых машин. Такие данные 18 августа привело агентство «Автостат».

По данным специалистов, свыше четверти (27,8%) всех «китайцев» в России представлено маркой Chery: зарегистрировано 231,1 тыс. автомобилей этого бренда

Примерно сопоставимые друг с другом показатели имеют марки Geely и Lifan (159,4 тыс. и 153,2 тыс. шт. соответственно).

Затем идут бренды Great Wall (118,7 тыс. шт.) и Haval (82,4 тыс. шт.).

На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из Китая суммарно приходится чуть более 10%.

По модельным предпочтениям самым популярным является кроссовер Chery Tiggo: на 1 июля 2022 года в России числилось 56,5 тыс. таких автомобилей.

Второе месте в рейтинге занимает кроссовер Lifan X60 (53,9 тыс. шт.), третье место —у внедорожника Great Wall Hover H3 (51,7 тыс. шт.).

Далее следуют Lifan Solano (51 тыс. шт.), а замыкает топ-5 Great Wall Hover H5 с результатом 35,3 тыс. единиц.

17 августа ресурс «Авито Авто» сообщил, что в ходе недавнего опроса четверть россиян высказалась за приобретение нового китайского автомобиля в качестве альтернативы подержанному европейскому. Среди основных преимуществ автомобилей китайских брендов респонденты выделили бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий модельный ряд (33%).