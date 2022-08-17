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Опрос показал готовность россиян купить новый китайский автомобиль

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Четверть россиян высказалась за приобретение нового китайского автомобиля в качестве альтернативы подержанному европейскому. Об этом 17 августа «Известиям» сообщил ресурс «Авито Авто».

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Специалисты портала провели опрос на тему, готовы ли российские водители рассмотреть покупку нового автомобиля китайского бренда наравне с подержанным автомобилем европейской марки.

В исследовании приняли участие 6 тыс. автомобилистов из разных регионов России.

Согласно результатам опроса, 52% респондентов консервативно высказались за покупку подержанного автомобиля европейского автобренда, однако 25% опрошенных высказались за приобретение нового китайского автомобиля.

Среди основных преимуществ автомобилей китайских брендов респонденты выделили бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий модельный ряд (33%).

Специалисты отметили, что по результатам опроса мужчины оказались более лояльны к китайским брендам. Рассмотреть авто из КНР к покупке готовы 29%.

При этом автомобилисты, которые готовы приобрести «китайца», высказали опасение относительно низкого качества сборки автомобилей (33%) и материалов отделки (28%), а также отметили низкую ликвидность машины при последующей продаже (26%).

10 августа «Автостат» сообщил, что в России насчитывается 812 дилеров китайских автобрендов. Это в полтора раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. В середине июля 2022 года в РФ был всего 541 автосалон, предлагающий машины российских брендов.

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