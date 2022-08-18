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Модельера Армани эвакуировали с острова вблизи Сицилии из-за пожара

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Фото: Global Look Press/Rolf Rick
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Два пожара произошли на острове Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, из-за которого были эвакуированы десятки людей. Среди них — модельер и предприниматель Джорджо Армани. Об этом сообщает 18 агвуста газета Corriere della Sera.

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«Как минимум два пожара. ‹...› Фронт огня поначалу кажется неудержимым. ‹...› Некоторые дома сгорели. Десятки людей эвакуированы», — сообщает издание.

По данным газеты Il Messaggero, всего эвакуировали около 30 человек.

«Среди сбежавших туристов есть и несколько VIP-персон. Среди эвакуированных экс-футболист Марко Тарделли и модельер Джорджо Армани», — пишет газета.

12 августа газета Daily Mail сообщила, что лесные пожары во Франции сравнимы с апокалипсисом. Стихийное бедствие в департаменте Жиронда возле города Бордо достигло таких масштабов, что на борьбу с ним были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы. В издании отмечают, что около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Всего пожарами затронуто 7 тыс. га леса.

17 июля телеканал Sky News сообщил о тысячах эвакуированных людей из-за бушующих по всей Европе лесных пожаров. Отмечалось, что пожары начались не только в лесах Франции, но и в Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

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