В Москве на ВДНХ восстановят павильон Дальнего Востока

В Москве на ВДНХ планируют восстановить павильон Дальнего Востока. Об этом 18 августа сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который находится в Приморье с рабочей поездкой.

«Перед поездкой разговаривал с Сергеем Семеновичем Собяниным. У нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Был пожар, его не стали восстанавливать. Мы договорились, что он поищет земельный участок, и мы постараемся восстановить павильон Дальнего Востока в столице нашей родины», — заявил Трутнев.

С 17 по 19 августа Трутнев находится с рабочим визитом в Приморье. Во Владивостоке он осмотрел павильоны выставки «Улица Дальнего Востока», которые будут работать на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Трутнев отметил, что на основе «Улицы Дальнего Востока» может быть создана экспозиция для павильона на ВДНХ в Москве.

«Павильоны стали другими, они действительно представляют историю, культуру, природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа — самого большого федерального округа», — подчеркнул вице-премьер.

Павильон «Дальний Восток» на ВДНХ был построен в 1939 году и располагался на площади Колхозов. В 1950-х годах здание было перестроено, затем павильон несколько раз переименовывали: в «Советскую книгу», «Советскую печать», «Советскую культуру». В 1977 году здание сгорело.

Ранее в августе заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о создании на ВДНХ экспокластера мирового уровня. По ее словам, в кластере расположатся два павильона-трансформера площадью 53 тыс. кв. м, конгрессно-концертный комплекс на 3 тыс. мест, более 20 высококлассных залов с новейшим мультимедийным оборудованием. Проект также предусматривает создание смотровой площадки, амфитеатра под открытым небом, крытой пешеходной галереи с зеленой кровлей.