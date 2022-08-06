Заммэра Сергунина рассказала о создании на ВДНХ экспокластера мирового уровня

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о создании на ВДНХ экспокластера мирового уровня. «ВДНХ Экспо» станет самой современной площадкой подобного рода в России, отметила вице-мэр.

По ее словам, в кластере расположатся два павильона-трансформера площадью 53 тыс. кв. м, конгрессно-концертный комплекс на 3 тыс. мест, более 20 высококлассных залов с новейшим мультимедийным оборудованием. «Здесь можно будет проводить мероприятия любого формата — от масштабных деловых и научных форумов до спортивных чемпионатов», — подчеркнула Сергунина.

Проект также предусматривает создание смотровой площадки, амфитеатра под открытым небом, крытой пешеходной галереи с зеленой кровлей.

В архитектурную концепцию экспокомплекса, в частности, входит исторический павильон № 70, спроектированный для международной выставки в Монреале. Новый центр украсит арка северного входа, которая в 1939 году служила главным входом на ВДНХ. При работе над проектом специалисты учитывали ландшафт выставки, чтобы экспокластер гармонично вписался в парковое пространство ВДНХ, отметила Сергунина.

Сейчас экспозиции и различные деловые мероприятия на ВДНХ проводятся в более 15 локациях. Среди них — центр «Космонавтика и авиация», павильон № 57 «Россия — моя история», павильон «Рабочий и колхозница».

С начала 2022 года выставка приняла около 20 гостевых проектов. Многие из них прошли здесь впервые, например Всероссийский форум по внешним оболочкам зданий Building Skin Russia или международная экспозиция вакуумного оборудования VacuumTechExpo.

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