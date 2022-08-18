Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Движение на внутренней стороне МКАД затрудненно из-за столкновения четырех автомобилей в районе Щелковского шоссе. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На внутренней стороне МКАД перед Щелковским шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено», — отмечено в сообщении.

Ранее, 17 августа, в Москве в Лефортовском тоннеле произошло столкновение двух автомобилей, из-за чего движение во второй половине дня там было затруднено.