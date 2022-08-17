Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло столкновение двух автомобилей, из-за чего движение там сейчас затруднено. Об этом 17 августа сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«В Лефортовском тоннеле (внутренняя сторона ТТК) произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Движение осложнено», — отмечено в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее утром в среду сообщалось, что два автомобиля столкнулись на МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Движение на участке дороги было затруднено, проезд осуществлялся по двум полосам из пяти.