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Два автомобиля столкнулись на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два автомобиля столкнулись на МКАД в районе пересечения с Можайским шоссе. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне МКАД в районе Можайского шоссе столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Отмечается также, что в настоящее время движение на участке дороги затруднено, проезд осуществляется по двум полосам из пяти.

По данным «Известий», в результате ДТП один человек оказался зажат, еще один пострадал.

В ночь на 16 августа два автомобиля столкнулись на Садовом кольце. Один из участников ДТП врезался в столб.

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