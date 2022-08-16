Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве
На части Садового кольца Москвы в Замоскворечье в ночь на 16 августа столкнулись два автомобиля, один из участников ДТП врезался в столб. Об этом сообщил столичный Дептранс.
«На улице Зацепский Вал в районе дома 5 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них врезался в столб», — отмечается в сообщении в Telegram-канале департамента.
По информации «Известий», погибших нет. Пострадавшие госпитализированы, их количество неизвестно.
В настоящее время движение по участку дороги затруднено. Водителям рекомендовано использовать три из пяти полос.
На месте работают оперативные службы столицы, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, 15 августа, на севере Москвы произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Сообщалось, что такси столкнулось с автомобилем BMW и вылетело на тротуар, сбив женщину с ребенком.
Как пояснил водитель иномарки, таксист не уступил дорогу его автомобилю, повернув на красный сигнал светофора, в результате чего произошла авария.