Решение о возвращении космонавта Артемьева на МКС назвали своевременным

Решение о возвращении космонавта Олега Артемьева обратно на МКС было принято своевременно. Об этом в среду, 17 августа, сообщил ТАСС гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, комментируя досрочное завершение работ космонавтами в открытом космосе.

«Решение по возвращению и переходу на бортовое питание было принято по анализу телеметрии и показаниям дисплея скафандра, и принято весьма своевременно», — сказал он.

Ранее в этот день космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев вышли в открытый космос для проведения работ по подготовке европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm. Они должны были в том числе установить на манипуляторе две локтевые телекамеры, демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, осуществить тестовое управление.

Первым выход в открытый космос досрочно завершил Артемьев из-за проблем с электропитанием скафандра. Он вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания снаряжения. Как отметили в «Роскосмосе», его здоровью ничего не угрожает.

Затем ЦУП принял решение о возвращении Матвеева.

Как сообщил «Роскосмос», незавершенные работы космонавтов во время нахождения в открытом космосе будут выполнены в ходе следующих выходов.

Для Артемьева это седьмой выход в открытый космос, для Матвеева — третий.

Как уточнили в «Роскосмосе», это был 63-й российский выход (54-й плановый) в рамках проекта МКС и пятый в 2022 году.