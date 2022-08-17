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ЦУП принял решение досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Центр управления полетами (ЦУП) решил досрочно завершить выход в космос Дениса Матвеева и Олега Артемьева, следует из трансляции «Роскосмоса» 17 августа.

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Матвееву вслед за Артемьевым поручено вернуться в шлюзовой отсек Международной космической станции (МКС).

«Денис, начинай перемещение в сторону шлюзового отсека», — сказал представитель ЦУПа.

Первым выход в открытый космос досрочно завершил Артемьев из-за проблем с электропитанием скафандра. Он вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания снаряжения. Как отметили в «Роскосмосе», его здоровью ничего не угрожает.

Космонавты вышли в открытый космос в рамках 67-й длительной экспедиции на МКС. Основной их задачей была подготовка к работе европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm. Они должны были в том числе установить на манипуляторе две локтевые телекамеры, демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, осуществить тестовое управление.

Для Артемьева выход в открытый космос стал седьмым, для Матвеева — третьим.

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