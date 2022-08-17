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Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

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Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для того, чтобы продолжить готовить манипулятор ERA к работе, сообщает в среду, 17 августа, «Роскосмос». Открыв выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС), космонавты приступили к внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса» с 16:20 мск.

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«Расчетная продолжительность выхода около семи часов», — сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что космонавтам нужно будет смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA.

Артемьев выходит седьмой раз в открытый космос, Матвеев — третий.

22 июля «Роскосмос» сообщал о выходе в открытый космос Артемьева вместе с астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) итальянкой Самантой Кристофоретти. Они провели там более семи часов.

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