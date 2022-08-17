Из-за досрочного возвращения на МКС космонавты завершат работы в космосе позднее

Незавершенные работы космонавтов во время нахождения в открытом космосе будут выполнены в ходе следующих выходов. Об этом «Роскосмос» сообщил 17 августа в официальном Telegram-канале.

«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС (Международная космическая станция. — Ред.). Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Денис Матвеев и Олег Артемьев вышли в открытый космос в рамках 67-й длительной экспедиции на МКС. Космонавты продолжили подготовку к работе европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm. По информации госкорпорации, они установили на нем две локтевые телекамеры и демонтировали стартовое кольцо с одного из двух его концевых эффекторов.

Из-за падения напряжения аккумуляторной батареи в скафандре Артемьев вернулся внутрь модуля «Поиск» и подключил снаряжение к бортовому электропитанию. После этого Центр управления полетами поручил досрочно вернуться внутрь станции Матвееву.

Отмечается, что самочувствие космонавтов хорошее.

Для Артемьева это седьмой выход в открытый космос, для Матвеева — третий.

Как уточнили в «Роскосмосе», это был 63-й российский выход (54-й плановый) в рамках проекта МКС и пятый в 2022 году.